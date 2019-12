Et gëtt e Mechanismus vu finanzielle Kompensatiounen, dat huet den Transportminister François Bausch op Nofro hi confirméiert.

Déi lescht Deeg hate mir d'Situatioun vun de Geschäftsleit op der Stater Gare thematiséiert, déi wéinst dem Chantier vum Tram ganz schwiereg wär. Fir vu Luxtram finanziell ënnert d'Äerm gegraff ze kréien, muss ee Patron eng Demande maachen. Déi géif dann esou séier ewéi méiglech bei Luxtram gepréift ginn, esou de François Bausch.

François Bausch: ''Dat ass alles virgesinn. Et sinn och Demandë schonn eragereecht gi bei Luxtram. Et ass awer esou, dass een natierlech fir eng Kompensatioun ze kréien à livre ouvert schaffe [muss]. Mir kënne jo net engem esou vill Sue ginn, ewéi e gär hätt, wann dee Patron seet, en hätt elo esou vill Defizit. Selbstverständlech war et virgesinn, Kompensatioun ze ginn. Dat war och esou annoncéiert ginn. Dat hei ass awer e schwéiert Joer. Esou e Chantier ass ëmmer komplizéiert. Duerno gëtt et eng wesentlech besser Situatioun ewéi se virdru war.''

5 där Demandë wäre bis Dato beim Operateur vum Stater Tram agaangen. Vum Infrastrukturministère heescht et nach, dass déi grouss Chantieren néideg waren, och wann d'Infrastrukture fir den Tram net gebaut géife ginn. D'Réier ënnert dem Buedem wären op deene Plaze vereelzt a missten ersat ginn, esou de François Bausch.

Iwwerdeems wär dee Chantier, fir eben d'Leitungen nei ze leeën, an der Neier Avenue schonn d'nächst Woch fäerdeg. Dat hätt den Direkter vu Luxtram André Von der Marck dem Ministère géigeniwwer confirméiert. Den Zäitplang vum Chantier fir den Tramsreseau bis op d'Stater Gare ze verlängeren, géif den Ament agehale ginn. An engem Joer géif den Tram da bis op d'Gare fueren, esou de François Bausch nach.