Eise Bëscher geet et richteg schlecht. Dat soe Vertrieder vum Mouvement écologique an erënneren un déi rezent Zuelen iwwer den Zoustand vun de Beem.

Virun engem Mount hat d'Naturverwaltung d'Zuele betreffend de Gesondheetszoustand vun de Lëtzebuerger Bëscher presentéiert. Aus deem Rapport geet ervir, dass nëmmen 12 bis 13 Prozent vun de Beem am Grand-Duché wierklech gesond sinn. 50% si schonn dout oder kuerz virum Ofstierwen an de Rescht ass der Analys no krank, deels ganz schwéier. Eng Situatioun, déi Naturschützer an och Wëssenschaftler eescht Suerge mécht.

Et kéint ee vun enger globaler Bësch-Kris schwätzen, seet den däitsche Professer Dokter Pierre L. Ibisch, dee vun de Vertrieder vum Mouvement Ecologique an der Lëtzebuerger Associatioun vun de Fierschter fir eng Konferenz zum Thema invitéiert gouf. Am Virfeld dovu war hien op Visitt am Gréngewald, wou en op d'Erausfuerderungen a méiglech Léisungen higewisen huet fir d'Bëschgestioun vu muer. De Klimawandel mat der extremer Hëtzt an Dréchent, wéi mer en dëse Summer erlieft hunn, géif och eng Gefor fir d'Bëscher duerstellen.

Mir missten eis Bëscher schounen a schützen. Einfach just nei jonk Beem noplanze géif wéineg bréngen, well och déi dem Klimawandel ausgesat géifen. De Mouvement Ecologique verweist an deem Kontext nach emol op d'Bekämpfe vum Klimawandel a fuerdert ënnert anerem eng CO2-Steier an, dass sech Gedanken iwwert den Tanktourismus zu Lëtzebuerg gemaach ginn.