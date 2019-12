En Donneschdeg den Owend goufen an de Rotondes d'Gewënner vum Präis "The Hands of Innovation by Mutualité des PME" ausgezeechent.

Gewonnen huet dëst Joer Wakotec Sàrl. Priméiert an der Kategorie "Processus / Système de production" gëtt d'Firma mat engem Scheck an Héicht vu 6.000€ an engem Präis vum Lëtzebuerger Designer Gilles Gardula. Proposéiert goufen am Ganze 56 Projeten a 6 ënnerschiddleche Kategorien. Organiséiert gouf de Concours vun der Chambre des Métiers an Zesummenaarbecht mat hire Partner. Links PDF: De Gewënner vum Prix de l'innovation

PDF: Communiqué vun der Chambre des Métiers (5.12.19)