Den Zenario hätt hien eng zwou Woche virun der Dot geplangt, esou den Haaptugeklote viru Geriicht.

Um 6. Dag e Mëttwoch vum Prozess um Stater Geriicht ëm eng Geiselaffär aus dem Dezember 2012, déi sech iwwer 3 Deeg erstreckt hat, huet sech ee vun den zwee Haaptugeklote selwer als Organisateur dovu bezeechent. Et kréien am Ganze 4 Beschëllegt dofir de Prozess gemaach!

Fir d'éischt war viru bal 7 Joer e Mann bei sech doheem iwwerfall ginn. Doropshin haten déi zwee Haaptugeklote Bijoutieren an eng Firma bestelle gelooss. Déi hate virun allem wäertvoll Auere geklaut kritt. Um Enn waren déi zwee mat enger Geisel am Auto bis op Paräis gefuer.

Geiselnam viru Geriicht / Reportage Eric Ewald

Hien hätt den Zenario eng zwou Woche virun de Faite geplangt, huet de Mann ausgesot. An deen aneren Haaptbeschëllegten, deen hien am Prisong kenne geléiert hat, hätt hie Vertraue gehat.

Dee Mann hätt awer keng Detailer kannt, wat den Oflaf ugeet. Hie wär am Virfeld selwer op Lëtzebuerg komm, hätt Leit vun enger Fiduciaire begéint a vun Intressi un Auere geschwat. Vu senge Gespréichspartner hätt hie gesot kritt, si missten eng Léisung fannen a géifen hie kontaktéieren. Hie wär doropshin zréckgefuer op Paräis an hätt d'Haaptaffer do de Weekend virun der Dot gesinn. Hien hätt deem Mann nach aner Saachen an Aussiicht gestallt, fir deen ze lackelen.

Hei am Land hätt hien d'Haaptaffer um 1. Dag vun der Geiselaffär gesinn a wär bei de Mann heemgaangen. Well soss keen am Haus war, hätt hie sengem Kompliz ugeruff, dee wär komm, si hätte Waffen erausgeholl an d'Affer iwwerfall. Well keng Suen am Haus waren, wär hie mat Kreditkaarte vum Affer op d'Sich dono gaangen. An där Zäit wär et am Haus zu engem Fluchtversuch vum Affer komm. Säi Kompliz hätt him dowéinst ugeruff, hie wär zréck an d'Haus an hätt d'Affer mam Fouss an d'Rëpper gerannt.

Well de Coup net wéi geplangt gelaf wär, hätt hien Drock op d'Affer gemaach, fir Bijoutieren erbäizekréien. Um zweeten Dag hätt sech d'Affer fir d'éischt 140.000 Euro heembrénge gelooss. Dono wäre si zesummen an d'Fiduciaire an der Millebaach gefuer. Do hätte si jiddereen iwwerfall, deen do war, d'Leit am Keller agespaart a wäre mat engem geklautenen Auto an der Geisel fortgefuer. Op d'Remark hi vun der Presidentin vum Geriicht, dat, wat si geklaut hätten, wär net sou schlecht gewiescht, sot den Organisateur, hien hätt méi kritt, ouni dass awer virdrun e Verdeelungsschlëssel festgeluegt gi wär. Säi Kompliz wär dono quasi direkt heemgefuer, an déi zwee aner Ugeklote wären dunn an d'Spill komm, deen een als Chauffeur an deen aneren, fir d'Auere lasszeginn.

Dëse Prozess geet e Freideg de Moie virun.