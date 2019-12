An de Petitioune geet et vill ëm Mobilitéit: vum gratis Code de la route, iwwer d'Ofschafe vu fixe Radaren, bis zu méi enger sécherer Vëlo-Infrastruktur.

Vun dësem Freideg u sinn um Sitte vun der Chamber 9 nei Petitiounen online, déi bis de 16. Januar op d’mannst 4500 Signatairen musse beienee kréien, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber ka kommen. Bis ewell gouf et 33 där Debaten.

An den neie Petitioune gëtt gefuerdert:

- dass de Code de la route an Zukunft gratis soll ze kréie sinn,

- den Alter vum obligatoreschen medezinesche Fürerschäintest soll vu 60 op 70 Joer eropgesat ginn,

- datt et eng méi eng sécher Vëlos-Infrastruktur soll ginn,

- dass d’fix Radaren ophale sollen ze blëtzen, well se hiert Zil vu méi Verkéierssécherheet net géifen erreechen,

- dass staark verschëlte Leit, déi net méi rembourséiere kënnen, vum Staat gehollef kréien an hir Schold bezuelt gëtt,

- dass verschidden Emissiounszonen am Land agefouert ginn, wou den Accès fir Autoen da restriktiv gëtt,

- dass de Status vum Engleschen zu Lëtzebuerg soll formaliséiert ginn, a verschidde Beräicher vun der Justiz a vun der Administratioun,

- dass eng Revalorisatioun vun den Aarbechtszäiten agefouert gëtt, fir Leit déi no 18 Auer schaffe mussen,

- dass ee Rechnunge vum Veterinär ka vun de Steieren ofsetzen.

Déi ganz Lëscht fannt der um Site vun der Chamber, op chd.lu.