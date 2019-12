Tëscht 8 an 12 Auer ass mat gefréierendem Reen ze rechnen, virun allem am Norde vum Land. Dofir huet Meteloux eng Alerte jaune erausginn.

Nodeems de Buedem plazeweis duerch d'Minustemperature gefruer ass, riskéiert de Reen, deen an de Moiesstonnen erofkomme soll, um Buedem ze fréieren. Et heescht also oppassen op de Stroossen!

Kachelmann-Wetter huet kuerz no 7 Auer gemellt, dass an den Ardennen scho Glëtz gefall ass.