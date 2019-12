D'Lëtzebuerger Autoritéite goufe vun Delhaize informéiert, dass an deem Produit Mëllech dran ass, obwuel dat net op der Etikett drop steet.

De betraffene Produit gouf zu Lëtzebuerg am Delhaize verkaf, ma et gëtt net ausgeschloss, dass en och an anere Butteker an der Vente ass.

Et gouf schonn en Deel vun de betraffene Produite mat dem Haltbarkeetsdatum 15.08.2020 - 16-12.2020 verkaf, ma de Recht gouf aus de Regaler geholl.

Leit, déi net allergesch op Mëllechproduite sinn, brauche sech keng Suergen ze maachen.

Offiziellt Schreiwes



Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d’être informées par la société Delhaize que le produit «Pâte à tartiner à base de riz 350 g» de la marque Boerinneke, contenant l’allergène «lait» non mentionné sur l’étiquette, a été distribué au Luxembourg dans les magasins Delhaize. Une distribution plus large ne peut être exclue.

Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Delhaize, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final.

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l’ingestion de cette substance, les personnes susceptibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (p. ex.: affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires).

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs allergiques au «lait» de ne plus consommer le produit suivant:

Nom:



Pâte à tartiner à base de riz



Marque:



Boerinneke



Unité:



350 g



Dates de durabilité minimale (DDM):



15.08.2020 - 07.11.2020 - 16.12.2020



Code barre EAN:



5411146223560



Numéros de lot:



L9135 - L9219 - L9259





Seulement le produit avec les numéros de lot et les dates de durabilité minimale indiqués est concerné.

Les consommateurs qui ne sont pas allergiques au lait peuvent consommer le produit sans danger.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter:

Division de la sécurité alimentaire

7A, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Tél.: (+352) 247-75620

Fax: (+352) 27 47 80 68

E-mail: info@securite-alimentaire.public.lu