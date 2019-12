Et war eng Affär, déi op Hellegowend zejoert fir Gespréichsstoff gesuergt hat ...

Zu Esch goufen de 24. Dezember 2018 nämlech 252 Reptilie saiséiert, dorënner 123 gëfteger. Am Appartement vun engem Mann waren ënnert anerem Schlaangen a Skorpioune fonnt ginn. Déi gëfteg Déiere waren an eng spezialiséiert Opfangstatioun zu München komm, déi aner an d'Fleegestatioun zu Diddeleng. Wéinst Déierequälerei krut de 35 Joer alen Händler e Freideg de Mëtteg um Stater Geriicht de Prozess gemaach.

Mann wéinst Déierequälerei viru Geriicht / Rep. Eric Ewald (7.12.19)

Woubäi de Vertrieder vum Parquet, dee sech bei der Perquisitioun viru knapp 12 Méint "fir d'éischt huet misse vun enger Kobra ufauche loossen" et de Riichter iwwerléisst, ob eng Prisongsstrof gesprach gëtt. A sengen Ae géing eng zolidd Geldstrof duergoen. Dobäi soll ënnert anerem e Verbuet vu 15 Joer kommen, fir Déieren ze halen. De Mann hätt keng Autorisatioune gehat an d'Déiere matzen an enger Cité gehalen. Et wär den 1. Dossier an deem Genre gewiescht. Dem zoustännege Police-Enquêteur no géif de Mann zanter sengem 12. Liewensjoer mat esou Déieren hantéieren. E wär och schonn 3 Mol gebass gi vun enger Kobra, enger Mamba an engem Lanzenotter. Zu deenen net ongeféierleche Bëss wär et ënner Alkohol- a Kokainafloss komm, wouzou de President vum Geriicht gemengt huet: „Da kënnt een och op d'Iddi, fir mat Schlaangen ze spillen!"

De Mann hätt zwee Mol am Spidol geleeën a wär eemol souguer kënschtlech beotemt ginn, sot de Polizist. D'Déiere wären net aartgerecht gehale ginn. Et wär zum Beispill Schimmel an Terrariume festgestallt ginn. A sengem Fréisser wären eng 100 doudeg Déieren entdeckt ginn an an der Wunneng ënnert anerem eng Kobra vun zwee an engem hallwe Meter. Fir déi war en Déierefleeger aus dem Beetebuerger Park néideg, huet de Vertrieder vum Parquet betount. De Mann wär 3 bis 4 Mol d'Joer beliwwert ginn, an déi saiséiert Déieren hätten e Wäert vu bis zu 2.500€ gehat.

De Beschëllegten huet erkläert, hien hätt d'Déieren am Ufank privat gehalen, ier lues a lues e Business doraus gouf. Hien hätt a ganz Europa verkaf. Säin Affekot, de Me Jean-Jacques Schonckert, huet d'Déierequälerei formell kontestéiert an dem Mann säi Fräisproch gefrot.

D'Urteel ass fir de 15. Januar.