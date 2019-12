An der Nuecht op e Samschdeg koum et géint 1.50 Auer zu enger Massekläpperei an der Rue d'Audun zu Esch.

Virun engem Café sinn do eng 10 Männer uneneegeroden. E puer vun hinne goufe vu Messeren oder gebrache Fläsche blesséiert. Et leeft elo eng Enquête, fir genee erauszefannen, wat den Ausléiser vum Sträit war.