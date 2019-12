D'ACSP, souwéi och d'APOL, d'Associatioun vun den Arméisoffizéier, denke ganz offiziell driwwer no, aus der CGFP auszetrieden.

Dat geet aus engem Communiqué vun e Samschdeg de Moien ervir.

D'ACSP, also d'Association professionnelle du cadre supérieur de la police, géif den Androck net lassginn, dass d'Staatsbeamtegewerkschaft e gellege Bashing vu Säite vun der Force-publique-Gewerkschaft SPFP, vun der Arméisgewerkschaft SPAL a vun der Policegewerkschaft SNPGL zouléisst.

D'Direktioun an d'Kadere géifen ëffentlech beleidegt an als incapabel duergestallt ginn.

An der Kritik steet de Pascal Ricquier, President vun de Force-publique- a Police-Gewerkschaften.

Pascal Riquier / © RTL-Archiv

Am Schreiwes geet nach Rieds vu Menacë vu Comitésmembere vun der Policegewerkschaft, wouduerch en normale Fonctionnement net méi méiglech wär, vun der Ënnerstellung, dass Statistike vun Iwwerstonne géife gefälscht ginn, vu roude Linnen, déi d'Force-publique- a Police-Gewerkschaften iwwerschratt hätten, an dovun, dass d'CGFP net dorop reagéiert hätt.

"D'Bild, wat den SNPGL vun der Police dobaussen zeechent, ass am krasse Géigendeel, zudeem wat een um Terrain erlieft, an et muss ee sech d'Fro stellen, fir wéi vill vun hire Membere si iwwerhaapt nach schwätzen! ... Beim SNPGL an SPFP sinn an Tëschenzäit ganz kloer rout Linnen iwwerschratt ginn, e Klima voller Drohungen, Beleidegungen a Ligen ass geschaf ginn, an dat ass net méi ze toleréieren!", esou de Comité vun der ASCP.