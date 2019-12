E Samschdeg den Owend koum et tëscht 22 an 23 Auer um CR115 tëscht Kruuchten a Schrondweiler zu engem déidlechen Accident.

E Chauffeur hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war an e Bam gerannt. Den Auto hat no der Kollisioun Feier gefaangen.

Fir de Mann hannert dem Steierrad koum all Hëllef ze spéit. Hien ass nach op der Plaz u sengen uerge Blessure gestuerwen.

© Domingos Oliveira/RTL

E Freideg den Owend hat schonn eng Persoun hiert Liewen op de Lëtzebuerger Stroosse verluer. E Mann war zu Esch ugestouss ginn an hat net iwwerlieft.



E Samschdeg den Owend an an der Nuecht op e Sonndeg goufen et nach 5 Accidenter, bei deene Leit blesséiert goufen:



Géint 18 Auer sinn zu Beetebuerg an der Route de Mondorf zwou Persoune bei engem Accident verwonnt ginn.

Kuerz virun 19 Auer gouf eng Persoun blesséiert bei engem Accident tëscht Viichten a Biissen.

Bei engem Accident tëscht Bidscht an dem Schumannseck um 19.30 Auer gouf eng Persoun blesséiert.

Um 1.40 Auer goufen 3 Leit blesséiert bei engem Accident tëscht Zoufftgen an Diddeleng.

A kuerz no 3 Auer sinn tëscht Wëntreng a Rëmerschen zwou Persoune bei engem Accident verwonnt ginn