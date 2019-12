Am Lokale mellt de CGDIS direkt 2 blesséiert Foussgänger, well se vun engem Auto ugestouss goufen. Dat jeeweils kuerz no 18 Auer e Méindeg den Owend.

Ëm déi selwecht Auerzäit gouf et am Rollengergronn nach en Accident tëscht 2 Autoen, woubäi och eng Persoun blesséiert gouf.