An de leschten Deeg ginn et ëmmer nees Accidenter, bei deene Leit ugestouss ginn. Sou och nees um Mëttwoch de Moien zu Gréiwemaacher op der route du vin.

Géint 7.35 Auer ass hei eng Persoun ugestouss ginn. D'Pompjeeë vu Mäertert an d'Ambulanz vu Jonglënster waren op der Plaz.

Eréischt e Méindeg den Owend goufen direkt 2 Persounen ugestouss, eng zu Rodange an eng zu Bouneweg.

D'lescht Woch e Freideg gouf zu Esch eng Persoun ugestouss an hat dat net iwwerlieft.

Weideren Accident um Mëttwoch de Moien

Géint 6.45 Auer gouf et um Potaschbierg en Accident, bei deem 2 Persoune verwonnt goufen. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vu Mäertert, grad wéi d'Ambulanz vun Iechternach goufen an den Asaz geruff.