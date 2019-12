Déi däitsch Police hat an der Nuecht kuerz no 1 Auer hir Lëtzebuerger Kolleegen ëm Hëllef gefrot.

Ee Chauffeur, dee mat héijer Vitesse ënnerwee war, hat sech laanscht eng Kontroll gedréckt an ass séier iwwert d'A1 a Richtung Stad Lëtzebuerg gerannt. D'Lëtzebuerger Beamten hate versicht, de Mann mat Stoppzeechen a bloe Luuchten un d'Halen ze bréngen, wat awer net gelonge war. De Fuerer konnt eréischt gestoppt ginn, wéi en an een Accident mat engem Policeauto verwéckelt war. Den Automobilist stoung ënner Alkoholafloss, säin Auto gouf saiséiert an e krut ee Protokoll.