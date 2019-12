Den Educatiounsminister Claude Meisch huet e Mëttwoch an der parlamentarescher Kommissioun Erklärunge ginn zur negativer Pisa-Etüd.

Lëtzebuerg läit an der Pisa-Etüd op en Neits ënnert der EU-Moyenne. D'lescht Woch sinn d'Resultater virgestallt ginn, de Minister Claude Meisch war do net derbäi....et wéilt een dat Wëssenschaftlecht vum Politeschen trennen, hat et geheescht. E Mëttwoch war den Educatiounsminister awer an der parlamentarescher Kommissioun, fir den Deputéierten d'Resultater z'erklären. Et wär wichteg och politesch Conclusiounen ze zéien, sou de Claude Meisch, dofir wollt hie bei der Diskussioun an der Chamber dobäi sinn.

Lëtzebuerg hätt änlech ofgeschnidden zanter et matmécht, dofir misst een net méi all 3 Joer sech teste loossen, mä just nach all 6 Joer. Dertëschent soll een awer méi an d'Déift goen, fir méi Informatiounen ze kréien a Conclusioune kënnen ze zéien.

Déi aktuell Reforme bräichten nach Zäit fir ze gräifen a wierke kéinte se fréistens 2030, 2035, soen d'Wëssenschaftler.

De Claude Meisch

D'CSV hëlt zur Kenntnis, datt Lëtzebuerg effektiv méi eng speziell Situatioun huet, mat 55% Kanner mat Migratiounshannergrond.

Fakt wär awer och, datt Lëtzebuerg am Verglach mat sech selwer méi schlecht gi wär. Dat dierft een net iwwersinn, seet d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen. Hir feelt eng konkret, systematesch Virgoensweis.

"D'Leseverständnis huet sech verschlechtert ëm 11 Punkten. dat ass, fannen ech ganz dramatesch, well egal wéi eng Kompetenzen mir am 21. Joerhonnert wëllen an de Virdergrond stellen, d'Liesen ass d'Basis fir iergendeppes ze léieren. An do musse mer dru schaffen".

D'Martine Hansen

Fir d'ADR probéiert de Minister d'Resultater schéin ze schwätzen. Datt Lëtzebuerg just nach wéilt all 6 Joer beim Pisa matmaachen, hätt och eppes mam Wal-Kalenner ze dinn, mengt de Fernand Kartheiser. Et wär eng politesch bequem Léisung.