Dat huet d'Vertriederin vum Parquet e Mëttwochowend um Stater Geriicht am Prozess ëm eng Geiselaffär aus dem Dezember 2012 verlaangt.

Prisongsstrofe vun tëscht 12 a 24 Joer: dat huet d'Vertriederin vum Parquet am fréie Mëttwochowend um Stater Geriicht fir déi 4 Ugeklote verlaangt am Prozess ëm eng Geiselaffär aus dem Dezember 2012, déi sech iwwer 3 Deeg erstreckt hat.

Fir d'éischt war viru bal 7 Joer de Patron vun enger Fiduciaire bei sech doheem zu Eech iwwerfall ginn. Doropshin haten déi zwee Haaptleit Bijoutieren an d'Firma an der Millebaach bestelle gelooss. Hinnen hate si v.a. wäertvoll Auere geklaut. Mat enger Geisel am Auto goung et zu gudder Lescht bis op Paräis.

D'Urteel gëtt den 8. Januar gesprach.