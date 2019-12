Deemools war e Mann op engem Schantjen duerch den Daach gefall, eng 7 bis 8m an d'Déift an ass puer Méint drop u senge Blessure gestuerwen.

Am Prozess ëm en Aarbechtsaccident mat déidleche Suitten am Abrëll 2015 zu Uewerkäerjeng, gouf am Nomëtten um Stater Geriicht eng Geldstrof vu 1.500 € fir d'Baufirma gesprach, fir déi d'Affer geschafft hat.

Deemools war de Mann op engem Schantjen duerch den Daach gefall, eng 7 bis 8 Meter an d'Déift. Hie war sou uerg verwonnt ginn, dass hie knapp 7 Méint drop am Alter vu 57 Joer gestuerwe war.

D'Geschwëster vum Affer kruten e Mëttwoch all Kéiers 5.000 € Schuedenersatz um Geriicht zougesprach.