An enger Affär vun Déierequälerei blouf et e Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad bei enger Geldstrof vu 1.500 Euro fir eng jonk Fra.

Si hat am Abrëll 2017 um Parking vun der Luxexpo um Kierchbierg zwee Hënn an enger Camionnette an hire Käfeger an an der praller Sonn stoe gelooss. D’Hënn haten deemools och net genuch ze drénken.