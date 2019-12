Géint 21.50 Auer krut de CGDIS d'Feier gemellt, an d'Läschaarbechte vun den 48 Pompjeeën déi am Asaz waren, hu sech bis 1 Auer an d'Nuecht gezunn.

En Depot wou Gummi a Stol gelagert waren, hat geflaamt.

Blesséiert gouf keen, an d'Waasserwirtschaftsamt krut Bescheed gesot, fir de Risk vun enger eventueller Verkmaschtung duerch dat gebrauchte Läschwaasser ze evaluéieren. © CGDIS © CGDIS © CGDIS PDF: Pressecommuniqué Ee Blesséierten gouf et dann op der Collectrice tëscht Käl an Diddeleng e Mëttwoch den Owend, wou sech géint 21 Auer en Auto iwwerschloen huet. D'Pompjeeë vu Käl a Schëffleng goufen an den Asaz geruff, grad ewéi d'Ambulanz vu Schëffleng. Géint 17.30 Auer gouf zu Beetebuerg da schonn nees e Foussgänger vun engem Auto ugestouss. D'Pompjeeë vu Beetebuerg a Käl waren am Asaz, grad wéi d'Ambulanz vun Esch an de Samu aus der Stad. Links PDF: Pressecommuniqué