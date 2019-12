Well d'finanziell Ënnerstëtzung vun de Parteien adaptéiert gouf, wier dës Kooperatioun net méi néideg.

Dat schreiwen d'Piraten an d'ADR um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué. De Groupe Technique war no de Walen 2018 gegrënnt ginn.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué de presse

Par la présente, les partis ADR et PIRATEN annoncent conjointement la dissolution du groupe technique, créé après les élections législatives de 2018. La séparation prendra effet à partir du 31 décembre 2019.

Après une année d’existence, les deux partis ont procédé à une évaluation de l’accord et considèrent qu’une coexistence au sein d’un groupe technique ne semble plus s’imposer. La création du groupe technique servait à organiser le travail parlementaire, sans pour autant entrer dans une collaboration sur le plan des infrastructures, du personnel et de la programmatique. En vue du réajustement des dotations mises à disposition des sensibilités

politiques, le maintien du groupe technique s’avère superflu.

L’ADR et le Parti pirate se sont ainsi mis d’accord sur la dissolution du groupe technique.