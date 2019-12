No 30 Méint Schaffzäit gouf en Donneschdeg de Moien um Kierchbierg en neie Shopping-Komplex offiziell inauguréiert.

No der Ouverture vum Royal Hamilius am Stadkär an dem Shopping-Zenter op der Cloche d'Or krut och de Kierchbierg elo een neie Komplex mat insgesamt 33 Butteker a Restauranten. D'Gebai läit direkt vis-à-vis vun der Philharmonie.

© Domingos Oliveira

Bei der Inauguratioun ware souwuel de François Bausch wéi och d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer dobäi. Zesumme mam Oliver Bastin, dem CEO vun Immobel, an dem Jochen Schenk, dem CEO vu Realis, dem Investisseur a Prorprietär vum Projet, gouf en Donneschdeg de Bändchen offiziell duerchgeschnidden.

Dësen neie Shopping-Tempel ass geduecht, fir den zukünftegen Awunner vum Quartier Kierchbierg entgéintzekommen. Den "Infinity", esou ass den Numm vum Komplex, wier eng Plaz vum Zesummekommen a géif den Awunner onnéideg Trajeten erspueren.