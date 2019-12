De leschte Mount hunn 138 Leit zu Lëtzebuerg international Protektioun ugefrot. Fir d'Joer 2019 sinn et der bis ewell am Ganzen 1.884.

2018 waren et am Total 2.206 Persounen. Am November koumen déi meescht Asyldemandë vun Afghanen. Op d'ganzt Joer gekuckt sinn awer Leit aus dem Eritrea wäit vir.