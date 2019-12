Bei der Logistikfirma DPD zu Beetebuerg solle Mataarbechter systematesch Päck geklaut hunn.

Dat mellt den Essentiel e Freideg de Moien. D'Zeitung krut och vum Parquet confirméiert, datt et Ermëttlungen an deem Sënn gëtt.

De Schued gëtt op 650.000 bis 1 Millioun Euro geschat.



Magasinieren hätte wärend Méint ënner anerem elektronesch Apparater geklaut an hätte mat enger Rei Tricke geschafft.



6 Leit wiere schonn am Oktober verhaft ginn, heescht et weider. Betraff si Clienten aus dem Grand-Duché an aus der belscher Province de Luxembourg.