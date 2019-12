Fir dat éischt Trimester 2020 ass d'Ouverture vum Sportsbuttek Decathlon an der Stad um Aldringer geplangt.

Op am Ganze 630 Quadratmeter, déi op 2 Stäck verdeelt sinn, kënne Grouss a Kleng an Zukunft Sportsgezai an aner Artikele kafen an och vun Offere wéi Vëlosreparature profitéieren. En aneren Zerwiss, dee virgesinn ass, ass de "Click & Collect". Clientë kënne Produite gemittlech vun doheem aus bestellen an duerno an d'Stad siche goen.

Méi Informatioune fannt Dir am Schreiwes vun Decathlon.