Beim Fonds National de la recherche, beim LIST, beim LISER a beim LIH goufen d'Verwaltungsréit erneiert.

Zënter Dezember steet d'Martine Reicherts un der Spëtzt vum Fonds national de la rechereche. Déi fréier héich EU-Beamtin iwwerhëlt de Poste vun der Véronique Hoffeld.



Och soss goufen et gréisser personell Changementer am Conseil.



Un der Spëtzt vum LIST steet de Jacques Lanners. Deen d'Successioun vum Georges Bourscheid iwwerhëlt.



Beim LISER gëtt d'Véronique Hoffeld, nom Nicole Kerschen, Presidentin. A beim Luxembourg Institute of Health bleift den Dr. Gregor Baertz un der Spëtzt vum Conseil.

Schreiwes vum Gouvernement

Renouvellement des conseils d'administration du Fonds national de la recherche et des Centres de recherche publics (13.12.2019)

Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Fonds national de la recherche (FNR)

Conformément à la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, S.A.R. le Grand-Duc vient de nommer, sur proposition du gouvernement en conseil, un nouveau conseil d'administration du FNR pour la période 2019-2024.

À partir du 1er décembre 2019, le conseil d'administration du FNR se compose, pour un mandat d'une durée de 5 ans, de

• Tania Brugoni, directrice, 1535° Creative Hub, Luxembourg ;

• Stéphanie Damgé, directrice, Jonk Entrepreneuren Luxembourg ASBL ;

• Jean-Marc Fandel, conseiller expert, scale up, Luxembourg ;

• Yves Fromes, médecin et directeur de recherche, Laboratoire de RMN CEA-Institut de Myologie, France ;

• Anouk Hilger, directeur des énergies renouvelables, Enovos, Luxembourg ;

• Martine Reicherts, ancienne directrice générale auprès de la Commission européenne ;

• Isabelle Schliesser, directrice, ADEM, Luxembourg ;

• Richard Sedrani, directeur, Novartis, Suisse ;

• Thierry Wolter, membre du comité de direction, Ceratizit, Luxembourg.

Martine Reicherts est nommée présidente et Thierry Wolter est nommé vice-président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du FNR compte ainsi cinq femmes et quatre hommes.

Romain Martin, premier conseiller de gouvernement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommé à la fonction de commissaire du gouvernement auprès du FNR.

Centres de recherche publics (CRP)

Conformément aux dispositions de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics (CRP), le gouvernement en conseil vient de nommer le conseil d'administration du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Recherche dans le secteur public.

À partir du 1er janvier 2020, le conseil d'administration du LIST se compose, pour un mandat d'une durée de 5 ans, de

• Tom Battin, professeur ordinaire à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse ;

• Candi Carrera, country manager de Microsoft Luxembourg, Luxembourg ;

• Etienne Jaque, corporate R&D manager chez CEBI International SA, Luxembourg ;

• Isabelle Kolber, chef de laboratoire au SEBES (Syndicat des eaux d'Esch-sur-Sûre), Luxembourg ;

• Eva Kremer, directeur adjoint de la Société nationale de crédit et d'investissement, Luxembourg ;

• Jacques Lanners, administrateur indépendant, Luxembourg ;

• Letizia Lukas, managing director de exigo SA, Luxembourg ;

• Marie-Christine Mariani, CEO de MCM SARL, Luxembourg ;

• Diane Wolter, conseiller indépendant de philanthropie, Luxembourg.

Jacques Lanners est nommé président et Eva Kremer est nommée vice-présidente du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du LIST compte ainsi cinq femmes et quatre hommes.

Robert Kerger, conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommé à la fonction de commissaire du gouvernement auprès du LIST.

De même, le gouvernement en conseil vient de nommer le conseil d'administration du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Recherche dans le secteur public.

À partir du 1er janvier 2020, le conseil d'administration du LISER se compose, pour un mandat d'une durée de 5 ans, de

• Valérie Ballouhey-Dauphin, directrice et membre du comité exécutif de POST Luxembourg, Luxembourg ;

• Tom Bauler, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Belgique ;

• Jim Clemes, architecte, jim clemes associates, Luxembourg ;

• Jean-Marc Goy, senior counsel auprès de Capital Group, Luxembourg ;

• Véronique Hoffeld, avocate à la cour, membre du comité de gestion et associée auprès de Loyens & Loeff, Luxembourg ;

• Claude Lüscher, fondateur de licent SARL , Luxembourg ;

• Carole Reckinger, chargée de la veille sociale et politique auprès de Caritas Luxembourg, Luxembourg ;

• Aline Schiltz, chercheur à l'Université de Lisbonne, Portugal ;

• Nico Weydert, directeur adjoint honoraire du STATEC, Luxembourg.

Véronique Hoffeld est nommée présidente et Jean-Marc Goy est nommé vice-président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du LISER compte ainsi quatre femmes et cinq hommes.

Christiane Huberty, conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommée à la fonction de commissaire du gouvernement auprès du LISER.

Finalement, le gouvernement en conseil vient de nommer le conseil d'administration du Luxembourg Institute of Health (LIH), sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Recherche dans le secteur public et du ministre ayant dans ses attributions la Santé.

À partir du 1er janvier 2020, le conseil d'administration du LIH se compose, pour un mandat d'une durée de 5 ans, de

• Lysiane Back, ancienne vice-présidente BCEE, Luxembourg ;

• Gregor Baertz, directeur médical, Hôpitaux Robert Schuman, Luxembourg ;

• Françoise Berthet, directeur adjoint médical et technique à la Direction de la santé du ministère de la Santé, Luxembourg ;

• Viviane Bremer, chef d'unité au Robert Koch-Institut, Allemagne ;

• Carole Brueckler, conseillère stratégique à la Direction des technologies de la santé du ministère de l'Économie, Luxembourg ;

• Alain Kohl, professeur à l'Université de Glasgow, Royaume-Uni ;

• Robert Mueller, médecin au Centre Hospitalier Emile Mayrisch, Luxembourg ;

• Xavier Poos, directeur adjoint administratif à la Direction de la santé du ministère de la Santé, Luxembourg ;

• Pierrot Schiltz, avocat, Luxembourg.

Gregor Baertz est nommé président et Xavier Poos est nommé vice-président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration du LIH compte ainsi quatre femmes et cinq hommes.

Josiane Entringer, conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommée à la fonction de commissaire du gouvernement auprès du LIH.