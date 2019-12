D'Laugenbrezele goufen op den Esso Pompelstatiounen zu Rëmerschen, Diddeleng, Stengefort, Iechternach an Heischent verkaaft.

Et handelt sech ëm de Produit "Laugenbrezel, geschnitten" vun der Mark "Hiestand", mam Mindesthaltbarkeesdatum 29.03.2020-26.05.2020 an den Nummeren tëscht 01.10.2019 an 28.11.19.

De Produit gouf an der Tëschenzäit zeréckgezunn.

Schreiwes vun der Liewensmëttelsécherheet

Rappel du produit «Laugenbrezel, geschnitten» de la marque Hiestand (13.12.2019)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission européenne (RASFF) que le produit «Laugenbrezel, geschnitten» de la marque Hiestand, contenant potentiellement des fils métalliques, a été distribué au Luxembourg dans les stations-service Esso à Remerschen, Dudelange, Steinfort, Echternach et Heiderscheid.

Le produit en question a été retiré de la vente dans les stations-service Esso concernées, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant:

Nom: Laugenbrezel, geschnitten

Marque: Hiestand

Date de durabilité minimale (DDM): Entre le 29.03.2020 et le 26.05.2020

Numéro de lot: Entre 01.10.2019 et 28.11.19

Seulement le produit avec les numéros de lot et les dates de durabilité minimale indiqués est concerné.