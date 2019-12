Dobäi waart den Daachverband vun de Prestatäire vun Hëllefs- a Fleegeservicer awer nach op den entspriechende Gesetzprojet.

D'COPAS deelt verschidde Vuë vun der Chambre des Salariés zu de Präisser an Altersheemer. D'CSL hat déi jo rezent kritiséiert.

D'Präisser missten transparent sinn an d'COPAS géif op den entspriechende Gesetzprojet waarden, heescht et an engem Schreiwes vun hir. De Choix vun engem Altersheim géif sech awer net op d'Präisser a Servicer limitéieren.

D'Salaireskäschte géifen ongeféier Zweedrëttel vun de Fonctionnementskäschten ausmaachen an d'Marge vun de Gestionnairen op d'Präisser wär net allzegrouss, sou nach d'COPAS.