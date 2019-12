Vun e Samschdeg op e Sonndeg war nawell vill lass op eise Stroossen. 6 Mol hat et gerabbelt, eleng op der A13 gouf et een Accident mat 3 Blesséierten.

Um 17.30 Auer mellt de CGDIS en éischten Accident. Zu Keel an der Téitenger Strooss krute sech 2 Ween ze paken, woubäi eng Persoun verwonnt gouf.

Op der N26, Noutem an Direktioun Béiwen, ass en Auto um 21.50 Auer an de Gruef geroden. Och hei gouf et ee Blesséierten.

Kuerz no Hallefnuecht ass um CR347 tëscht Schieren a Steeën e Won op d'Kopp gaangen. Ee Blesséierten ass hei ze bekloen.

Um 1.25 Auer krute sech um Belair op der Héicht vum Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 2 Autoen ze paken. Et ass kengem eppes geschitt.

Kuerz viru 4 Auer e Sonndeg de Moie fréi ass um CR3030 tëscht Nidderkolpech an Uewerpallen ee weideren Auto am Gruef gelant. Hei gouf kee blesséiert.

Ee leschten Accident gouf et géint 4.35 Auer op der A13 an Direktioun Péiteng. Hei krute sech direkt e puer Ween ze paken. 3 Leit goufe verwonnt.