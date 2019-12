Meteolux huet eng Alerte jaune erausginn, well et lokal uerdentlech ka blosen. Si rechne mat Wandspëtzten tëscht 75 a 85 Kilometer an der Stonn.

Tëscht 7 an 11 Auer gëtt et deemno plazeweis méi stiermesch. Och um Freideg den Owend war et a verschiddenen Deeler vum Land méi lëfteg wéi gewinnt. Kachelmann Wetter confirméiert dës Wandspëtzten a präziséiert nach, datt vereenzelt och mat kräftege Schaueren ze rechnen ass. Eréischt am Nomëtteg soll sech d'Wieder berouegen, et bleift awer lëfteg mat e puer Oplockerungen dotëscht. Aussiichten Um Sonndeg bleiwen d'Wolleken um Rendez-vous an et ass zäitweis mat Reen ze rechnen. Et soll weiderhin och lëfteg bleiwen, d'Temperature sollen dobäi awer op 7 bis 10 Grad klammen. De Méindeg annoncéiert sech moies nach reenereg, nomëttes soll et dréche bleiwe mat Héchstwäerter bis zu 10 Grad. Méi frëndlech gëtt d'Meteo um Dënschdeg. D'Wolleke wäerten net ganz verschwannen, et soll awer dréche bleiwen mat bis zu 13 Grad. Links TRAFIC: Aktuell Informatioune mat Kaart a Kameraen.

METEO: Wéi ass d'Wieder, wéi gëtt d'Wieder?

METEO: Wieder-Warnunge fir Lëtzebuerg.