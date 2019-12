D'Gewerkschaften OGBL an LCGB hunn e Samschdeg fir besser Konditiounen am neie Kollektivvertrag vum Cactus protestéiert.

D'Verhandlunge sinn op der Conciliatioun an no der éischter Sëtzung en Donneschdeg krut ee sech op keng Léisung gëeenegt.

De Samschdeg de Moie gouf virum Cactus zu Käerjeng a virum Cactus um Houwald protestéiert. Um 14 Auer waren dunn eng 150 Leit um Protestpiquet virun der Belle Etoile. Fir den neie Kollektivvertrag froe béid Gewerkschaften eng méi séier Evolutioun bei de Salairen, eng Primm vun 360 Euro beim neie Vertrag an och datt d'Camionschauffere bei de Gehälter sollen als qualifizéiert Personal ugesi ginn.



Déi nächst Conciliatiouns-Ronn ass de 27. Februar am neie Joer. Den 20. Januar wier awer eng Reunioun tëscht de Gewerkschaften an der Direktioun ugesat, bis dohinner géif d'Cactus-Direktioun un neie Propose schaffen, sou d'Responsabel vum OGBL de Samschdeg de Mëtteg um Protestpiquet.