Op Invitatioun vum CID Femmes an Gender war dës Woch déi däitsch Kultur-Wëssenschaftlerin a Journalistin Mithu Sanyal zu Lëtzebuerg.

Nieft enger Konferenz iwwer strukturell Gewalt huet si och e sougenannten "Konsens-Workshop" gehalen. E soll dozou bäidroen, sexualiséiert Gewalt ze verhënneren.

Leit, déi matgemaach hunn, solle léieren, ze verstoen, wat si selwer wëllen oder net an dat och kloer matzedeelen. Well eng Persoun, déi hir eege Wënsch a Grenze kennt, versteet och besser, wat aner Leit wëllen oder net.

Leider géife sech awer dacks just Frae vun esou Workshoppen ugeschwat fillen. An dat, well an den Diskussioune ronderëm sexualiséiert Gewalt, Fraen nëmmen als Affer a Männer nëmmen als Täter duergestallt ginn.