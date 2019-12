De CGDIS deelt um Sonndeg de Moie mat, dass et an der Nuecht 4 Accidenter gouf mat am Ganze 6 Blesséierten.

Um 19.40 Auer koum et an der Stad an der Avenue Gaston Diderich zu engem Accident tëscht 3 Autoen. Dräi Persoune goufen heibäi liicht blesséiert. Géint 1.50 Auer krute sech um CR129 tëscht Eschweiler a Beidler 2 Ween ze paken. Hei goufen 2 Leit verwonnt. RTL NEWS: Héije Materialschued an 2 liicht Blesséierter no Accident op der N14 Kuerz no 2 Auer eng weider Kollisioun tëscht 2 Ween um CR101 tëscht Koplescht a Mamer. De CGDIS präziséiert, dass eng Persoun an hirem Auto ageklemmt a blesséiert gouf. An och eppes no 3 Auer een drëtten Accident mat 2 Autoen, déi Kéier op der Diddelenger A3 op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz. Hei ass engem eppes geschitt.