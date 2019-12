Wéi d'Police mellt, hu si an der Nuecht nawell dacks missen intervenéieren, well vill Leit ze haart bei sech doheem gefeiert hunn.

Am Ganze goufe 24 Fäll wéinst ze vill Kaméidi an der Nuecht gemellt, dëst ënner anerem an der Stad, zu Bouneweg, um Lampertsbierg, zu Alzeng, Esch, Zolwer, Lasauvage, Rëmeleng, Réimech, Kielen, Munneref a Schengen.

An de meeschte Fäll gouf sech iwwer d'Nopere beschwéiert, well hir Invitéeën an deels och d'Musek ze haart waren. Déi concernéiert Leit, vun der Police ugeschwat, wiere asiichteg gewiescht.

Zu Diddeleng dogéint krut de Proprietär vun engem Café e Protokoll, well e sech net un d'Auerzäit vun der Fermeture gehalen huet.

E puer Permisen agezunn

Géint 22.50 Auer krut d'Police eng Camionnette gemellt, déi op der Areler A6 am Zickzack ënnerwee wier. Kuerz drop huet et geheescht d'Camionnette hätt en Accident a géif an der Mëtt vun der Autobunn stoen.

Op der Plaz hunn d'Beamte festgestallt, datt den alkoholiséierte Chauffer op der Héicht vun engem Schantjen e Schëld ze pake kritt hat, ee Platte krut, doropshin d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer hat an 2 aner Ween gesträift huet. Kengem ass eppes geschitt, ma de Mann krut de Permis ewech geholl a well hie weder dee bei sech hat, nach valabel Pabeieren fir d'Camionnette hat, gouf dës sécher gestallt.

Zu Bieles war um 23.20 Auer nach een Automobilist gestoppt ginn, deen am Zickzack gefuer war. Den Test war positiv a de Führerschäi gouf agezunn.