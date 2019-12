Wéi de Statec mellt, goufen 2019 weider Aarbechtsplazen hei am Land geschaf.

Dës Hausse gëtt duerch méi Aarbecht bei den Administratiounen a soss ëffentleche Servicer, am Commerce, am Transport an am Horesca-Beräich erkläert.

PDF: Schreiwes vum Statec