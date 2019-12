Klima-Demo, Scouts-Asaz, Capitani-Erfolleg an Tornado-Schued. Fir vill Mënsche war 2019 e ganzt speziellt Joer.

Dës Woch schwätze mer am Magazin all Dag mat enger anerer Persoun, déi 2019 ganz speziell Momenter erlieft huet. Glécklecher, emotionaler an och traureger.

Deel1: Zohra Barthelemy vu "Youth for Climate"

Fir unzefänken, war d‘Zohra Barthelemy vu "Youth for Climate" Invité bei eis am Studio. Mir hu mat him op säi Joer un der Spëtzt vun de Klimaprotester hei zu Lëtzebuerg gekuckt.