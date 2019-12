Den Dënschdeg 17. Dezember 2019 wäert wuel an d'Geschicht vum Fluchhafe Findel agoen ...

... an dat net, well ze vill Leit de Fliger wollten huelen oder éieren ee Problemer um Tarmac constatéiert gouf, ma well et fir d'Joreszäit Dezember nawell waarm war.

14,7 °C goufen op der Wiederstatioun um Findel gemooss. Domat gouf de Rekord aus dem Dezember 1953 geknackt.

An der Wetterstation vom Flughafen Findel in #Luxemburg wurde heute eine Höchsttemperatur von 14,7°C gemessen - somit 0,1 °C über dem (bisherigen) Dezemberrekord aus dem Jahr 1953: https://t.co/2Ux4mu2hrN #wetter — Luca Mathias (@meteomathias) December 17, 2019

Och an Australien gouf et en Dënschdeg dee wäermsten Dag, dee jeemools gemooss gouf. De Wiederexperten no soll et an den nächsten Deeg souguer nach méi waarm ginn.

Zanter Méint ass Australien jo och mat Honnerte Bëschbränn geplot, d'Situatioun soll sech souguer nach verschlëmmeren.

