Mat der Hausse vun den Accisen an enger CO2-Steier géifen d'Stéit zousätzlech belaascht ginn.

D'Staatsbeamtegewerkschaft wollt an d'Ausschaffe vun der Steierreform mat agebonne ginn a wollt e Pak, wou net nëmmen d'Steierzueler misste méi déif an d'Täsch gräifen. D'Beméiunge vun der Regierung am Kampf géint de Klimwandel géif een absolut begréissen, mä net nëmmen d'Leit dierfte misste bezuelen.

Konkret Mesure fir déi sozial Gerechtegkeet vermësst d'CGFP fir de Moment.