Dat war d'Urteel um Dikrecher Geriicht am Prozess ëm en Accident mat déidleche Suitten am Mee 2015 an der Wäschanlag vun enger Bensinsstatioun zu Kietscht.

Deemools war e 76 Joer ale Mann mat sengem Auto an d'Wäschanlag eragefuer, dunn erausgaangen, fir d'Maschinn ze starten, fir dono awer nees bei säi Won zréck ze goen. Doropshi gouf den Onglécklechen tëscht dem Wäschportal a sengem Gefier ageklemmt a sou uerg blesséiert, dass hien nëmme Stonnen drop gestuerwe war.