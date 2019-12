Zu Kauneref an der Stauséi-Gemeng huet et en Donneschdeg den Owend kuerz virun 21 Auer an enger Wunneng gebrannt.

Dem Bulletin vum CGDIS no hat eng Heizdecken d’Feier ausgeléist. D’Pompjeeë vun Esch-Sauer, dem Stauséi, vun Alebësch a vu Wolz waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Wolz.