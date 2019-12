An der Géigend vum Pont Adolphe an der Stad war um Freideg de Moien e bëssi méi lass.

De Beamte vun der Police ass bei enger Kontroll opgefall, datt an der Stad e Mann mat engem geklauten Auto ënnerwee war. D'Gefier gouf direkt vun 3 Patrulle gestoppt an eng Enquête gouf an d'Weeër geleet. Weider gouf och de Parquet informéiert, dat huet d'Police op Nofro vun RTL confirméiert.