An der Nuecht op e Sonndeg huet d'Police op Uerder vum Parquet Alkoholkontrollen duerchgefouert.

D'Automobiliste goufen tëscht 22.30 an 3.00 Auer zu Diddeleng, an der Route de Thionville an zu Fréiseng (N3) kontrolléiert. Am Ganze goufen 241 Fuerer ugehalen. An 8 Fäll ass den Otemtest positiv ausgefall, et huet awer kee säi Fürerschäi missen ofginn.