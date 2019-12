Den Hierscht dëst Joer geet als ze naass an ze waarm an d'Geschichtsbicher an. A Saache wäiss Chrëschtdeeg gesäit et esou aus, wéi déi leschte Joren.

Mir hunn eis bei engem Meteorolog vum "KachelmannWetter" iwwert déi aktuell Wiedersituatioun zu Lëtzebuerg informéiert. Bis Helleg Owend bleift et onbestänneg. D'Temperaturen leien am Dag tëscht 4 a 7 Grad iwwer Null. An och wärend de Nuechten ass net mat Frascht ze rechnen. Gleeft een der Statistik, kann een all 9.Chrëschtdag zu Lëtzebuerg am Schnéi féieren.