An der Moyenne verbraucht all Awunner hei am Land eng 125 Liter Waasser den Dag.

Op de Summer vun dësem Joer gekuckt, war dee global gesinn ze waarm an ze dréchen. Dobäi war et net déi éischten Kéier. Schonn d'lescht Joer gouf et wärend dem Fréijoer a Summer am Grand-Duché nëmme wéineg Reen. An dat hat Repercussiounen op d'Gewässer an d'Grondwaassersituatioun zu Lëtzebuerg. Wat d'Grondwaasser-Niveauen ugeet, wäerte mir nach ëmmer op engem ganz déiwen Niveau. Grond wär ënner anerem de ganz mëlle Wanter 16/17 gewiescht. Deemools gouf et vill ze wéineg wéineg Nidderschléi.