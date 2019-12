Géint Hallefnuecht koum et um Käler Potto zu engem Accident. En Auto war hei vun der Strooss ofkomm an huet sech iwwerschloen.

De Chauffeur gouf dem Bulletin vum CGDIS no just liicht blesséiert, war awer a sengem Gefier ageklemmt an huet mussen vun de Rëmelenger an de Käler Pompjeeën erausgeschnidde ginn.

Och den Escher Samus-Noutdokter war am Asaz.

Schonn kuerz virun 21 Auer war e Sonndeg den Owend e Motocyclist an der Rue Wiltheim an der Stad gefall. Och hie gouf liicht verwonnt.