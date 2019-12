Zwou Fotoe sinn opgedaucht, déi beleeën, datt op d’mannst ee Lëtzebuerger un Exekutioune participéiert huet.

Et ass elo bewisen: et hu Lëtzebuerg aktiv beim Holocaust – der Vernichtung vun de Judden am Zweete Weltkrich - matgemaach. Et handelt sech ëm Lëtzebuerger, déi am „Reserve Police Battalion" aktiv waren. Datt 14 Lëtzebuerger an deem Batallioun waren, war scho bekannt. Zwee Historiker vum Resistenzmusée hunn elo Fotoe fonnt, déi beleeën, datt op d'mannst ee vun dëse Lëtzebuerger un Exekutioune vu Judden a Widderstandskämpfer participéiert huet.

D'Elisabeth Hoffmann an de Jérôme Courtoy hunn an der Wochenzeitung Woxx an elo och am Gespréich mat RTL erkläert, wéi aus normale Mënschen Massemäerder goufen. Béiden Historiker no hätt de groussen Deel vun de fréiere Membere vun der Lëtzebuerger „Fräiwëllege Compagnie" resistéiert, anerer hätten am Batallioun gemeutert, mä bei deenen, déi u Verbrieche participéiert hunn, wier et kloer e Choix gewiescht. Lëtzebuerger, déi am Batallioun waren a refuséiert hunn, hätten aner Tâchen ordonéiert kritt a wieren net d'Gefor agaangen, erschoss ze ginn.

De Mann ass dout a kann net méi verurteelt ginn. Säin Numm bleift anonym, well dat fir d'Famill eng Konditioun war, fir d'Fotoen dem Musée zur Verfügung ze stellen. Wéi eng Konsequenzen een aus den neien Erkenntnisser kann zéien, zum Beispill wat d'Educatioun ugeet, dat misste Politik an Zivilgesellschaft decidéieren, sou déi zwee jonk Historiker.

Ronderëm déi nei Erkenntnisser preparéiert de Resistenzmusée eng entspriechend Ausstellung, dat am Zesummenhang mat der Renovatioun vum Musée bis Enn 2021.