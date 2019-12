Op Hellegowend kommen Nouvellë vum Statec, déi de Portmonnie betreffen. Op Neijoerschdag wäert nämlech den Index erfalen.

Dem nationalen Statistik-Amt no, léich den Inflatiounstaux bei 1,7% elo am Dezember. Mat deem Resultat géif den Index de Seuil vun 873,94Punkten depasséieren, wouduercher dann eng Indextranche géif erfalen, spréch d’Paien an d’Pensioune klammen ëm 2,5%.

Indexation des salaires au 1er janvier 2020



La moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation national (IPCN) raccordé à la base 1.1.1948 du mois de décembre dépasse le seuil de 873.94 points, déclenchant ainsi une nouvelle indexation. https://t.co/PjOMfLzyKk pic.twitter.com/TVRnuvhgzT — STATEC (@STATEC) December 24, 2019

Pressecommuniqué

Indexation des salaires au 1er janvier 2020

Selon le résultat provisoire publié par le STATEC, le taux d’inflation annuel de l’indice des prix à la consommation national (IPCN) s’élève à 1.7% pour le mois de décembre. Avec ce résultat, la moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 du mois de décembre dépasse le seuil de 873.94points, déclenchant ainsi une nouvelle indexation.

La nouvelle cote d’application de l’échelle mobile des salaires de 834.76 points (ancienne cote : 814.40 points) entre en vigueur le 1er janvier 2020, entraînant à cette date une majoration de 2.5% des salaires, traitements et pensions.

Les résultats définitifs et détaillés de l’indice des prix à la consommation national du mois de décembre seront publiés le 10 janvier 2020, à l’issue de la réunion mensuelle de la Commission de l’indice.

Les dispositions qui régissent le système de l’échelle mobile des salaires sont définies à l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.