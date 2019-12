De Nic Estgen ass dout. De fréieren CSV-Politiker ass en Donneschdeg am Alter vu 90 Joer gestuerwen.

Dat konnt een e Freideg am Wort noliesen.

Tëscht 1979 an 1994 war den Nicolas Estgen Europa-Deputéierten an dobäi vill Joren och Vizepresident vum EU-Parlament.

Vu 95 bis 99 war hien och nationalen Deputéierten an der Chamber.