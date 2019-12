Géint 4 Auer an der Nuecht op en Donneschdeg hat et an engem Appartement um Sennengerbierg gebrannt.

Wéi de CGDIS schonn de 26. Dezember gemellt hat, war e Feier an engem Appartement der Rue du Golf ausgebrach, e Freideg huet d'Police Detailer publizéiert. RTL NEWS vum 26. Dezember Um zweete Stack hunn d'Pompjeeën eng Persoun gebuergen, déi liewensgeféierlech blesséiert gouf. D'Feier war séier ënner Kontroll an all d'Bewunner konnten a Sécherheet bruecht ginn. Wéi et zum Brand koum ass nach net gewosst, eng Enquête leeft. Links RTL NEWS vum 26. Dezember