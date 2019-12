Tëscht 2011 an 2018 goufen et 1'340 Persounen, bei deenen offiziell eng Krankheet festgestallt gouf, déi op d'berufflech Aktivitéit zeréckzeféieren ass.

Et gi Beruffer, déi méi op d'Gesondheet kënne schloen, wéi anerer. Dat liicht an, mä de Bilan iwwert d'Aarbechtskrankheeten schwätzt eng kloer Sprooch: eleng zejoert goufen et 436 deklaréiert Krankheeten, déi op d'Schaff-Konditiounen zeréckzeféieren sinn... unerkannt goufen der dovunner 115.

Tëscht 2011 an zejoert goufen et alles an allem ronn 1'340 Persounen, bei deenen offiziell eng Krankheet festgestallt gouf, déi op d'berufflech Aktivitéit zeréckzeféieren ass - eng 2'370 Dossieren goufen net zeréckbehalen.

D'Statistiken, déi de Sozialminister Romain Schneider op Basis vun enger parlamentarescher Fro vum Parteikolleeg Mars Di Bartolomeo liwwert, soen awer nach méi aus.

Beruffskrankheeten / Reportage vum Roy Grotz

An zwar, datt zanter bal 10 Joer d'Zuel vun den unerkannte Beruffskränkten erofgaangen ass: wann dat nach eng 190 Fäll 2011 waren, sou waren et der 153 am Joer 2015 an eben nach 115 zejoert - fir dëst Joer leien nach keng Chifferen vir. Bei wäitem déi meescht unerkannt Beruffskrankheeten zanter 2011 maache mat engen 350 Fäll Nerveläämungen duerch lokalen Drock aus, bei 290 Persounen goufen esou uerg Tendiniten oder aner Problemer u Muskelen a Seene festgestallt, datt se als Aarbechtskrankheete klasséiert goufen.

Duerch Vibratioune vun Maschinne goufe ronn 100 Aarbechtskrankheeten bei Leit unerkannt, déi an esou Beräicher schaffen. Eng identesch Zuel vun Aarbechter waren esou mat Asbest konfrontéiert, datt se eng Asbestose un d'Longen oder d'Rëppefeller kruten. Aner Pathologien, déi als Beruffskrankheeten unerkannt goufen sinn der Heefegkeet no grave Réckeproblemer, schro Allergien oder och ustiechend Krankheete bei Leit, déi a genee esou engem Service schaffen, wou den Diagnostik vun esou infektiéisen Krankheeten gemaach gëtt.

20 Leit sinn iwwerdeem duerch iwwerméissege Kaméidi esou daf ginn, datt se dëst als Beruffskrankheet unerkannt kruten, well se op d'mannst 40% Gehéier-Verloscht op béiden Oueren haten.

D'Aktivitéiten, wou et déi meescht Beruffskrankheeten goufen, si mat 270 d'Industrie, virun dem Bausecteur an den Aarbechten am Metall- an Automobilsecteur. 17 Leit krute bannent de leschten 8 Joer eng Beruffskrankheet beim Staat oder an enger Gemengenadministratioun unerkannt.

Et ginn nëmmen déi Pathologien unerkannt, déi an engem offiziellen Tableau vu beruffleche Kränkte figuréieren. Dëse gouf zanter 3 Joer net méi aktualiséiert, präziséiert de Romain Schneider a senger Äntwert, a weist drop hin, datt d'Association d'assurance accident zanter 2011 ewell 68 Fäll vu Réckekrankheeten unerkannt hätt, déi net an dem Tableau dra stinn.

Op dëst geännert gëtt, léisst de Minister op.