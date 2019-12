E Sonndeg de Mëtteg géint 12 Auer koum et zu Ettelbréck an der Rue Michel Weber zu engem Accident.

Hei hat een Automobilist d'Kontroll iwwer säi Won verluer a war dunn an eng kleng Mauer gerannt an dono och an eng Bréifboîte. D'Bäifuererin stoung ënner Schock a gouf liicht um Fouss verwonnt. De Chauffer gouf net blesséiert.

Béid Persounen haten Alkohol konsuméiert. Den Alkohol- an och den Drogentest beim Chauffer ware positiv.

E Sonndeg den Owend géint 20 Auer ass d'Police dann nach an der Rue de Bouillon an der Stad op een Automobilist opmierksam ginn, well dësen ze séier ënnerwee a kee Winker benotzt huet. Bei der Kontroll huet een och hei festgestallt, dass de Chauffer alkoholiséiert war.